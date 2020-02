NBA 2020: i risultati della notte (25 febbraio). Joel Embiid dominante contro Atlanta, Milwaukee sbanca Washington all’overtime

Nella notte appena trascorsa si sono disputate otto partite valide per la stagione regolare NBA 2019-2020. Diverse performance individuali da urlo, tante emozioni e due partite decise soltanto ai supplementari: questo il bilancio della serata. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in giro per gli States.

La prestazione più appariscente e al contempo decisiva è quella di Joel Embiid, che trascina i Philadelphia 76ers al successo casalingo contro gli Atlanta Hawks con il punteggio di 129-112. Il lungo camerunense aggiorna il proprio career high timbrando ben 49 punti, a cui vanno aggiunti anche 14 rimbalzi: il suo dominio fisico e tecnico permette alla franchigia della Pennsylvania di vincere il match per ben due volte, scappando via già nel primo quarto (41-24), dilapidando tutto il vantaggio nel corso del terzo periodo (22-40) e chiudendo definitivamente i conti nell’ultima frazione di gioco (38-20). Il miglior realizzatore tra gli Hawks è, nemmeno a dirlo, Trae Young, che mette a referto una doppia doppia da 28 punti e 10 assist.

Spettacolo alla Capital One Arena di Washington, dove i Milwaukee Bucks si impongono per 134-137 all’overtime dopo una partita combattutissima ed estremamente divertente. Il protagonista per il team capolista della lega non è il solito Giannis Antetokounmpo, autore comunque di una doppia doppia da 22 punti e 14 rimbalzi ed espulso a 90” dalla fine dei regolamentari, bensì Khris Middleton, che produce 40 punti e trascina i Bucks anche durante il tempo supplementare. Tra i Wizards impressiona ancora Bradley Beal, che diventa il primo giocatore negli ultimi 13 anni (l’ultimo era stato Kobe Bryant) a chiudere due partite back-to-back con almeno 50 punti: i 55 di stanotte sono fondamentali per la rimonta dei capitolini dal -17 ma non bastano ad evitare il ko.

Quinta vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che al Toyota Center superano senza troppi patemi i New York Knicks: 123-112 il risultato finale. Sei i cestisti texani in doppia cifra: il capopopolo è James Harden, che chiude con 37 punti e 9 assist. Vittoria interna ancora più larga per i Los Angeles Clippers, che stendono i Memphis Grizzlies con il punteggio di 124-97. Match di fatto archiviato già nel primo quarto, conclusosi 40-14: di lì in poi per i californiani è semplice amministrazione. Il top scorer dell’incontro è Kawhi Leonard, autore di 25 punti, ben assistito da Montrezl Harrell, che si ferma a quota 22.

Loading…

Loading…

Clamoroso successo in rimonta per i Cleveland Cavaliers, che ribaltano la gara contro i Miami Heat proprio quando sembravano non avere più alcuna speranza: sotto di 22 punti, la franchigia dell’Ohio recupera lo svantaggio e conduce la partita all’overtime, dove riesce poi a completare l’opera, vincendola per 125-119. L’eroe della serata è il rookie Kevin Porter Jr., che realizza 30 punti e riscrive così il proprio career high. I Phoenix Suns, invece, sbancano in modo netto il difficile campo di Salt Lake City: 111-131 il punteggio in favore del team dell’Arizona, trascinato dal solito Devin Booker (24 punti) e dall’ex Ricky Rubio (22 punti). Per i Jazz è la terza sconfitta consecutiva: non bastano i 38 punti di Donovan Mitchell.

I Dallas Mavericks battono senza troppi affanni i Minnesota Timberwolves per 139-123. Il miglior realizzatore tra i texani è Tim Hardaway Jr., autore di 23 punti, tallonato da Luka Doncic a quota 20; per gli ospiti D’Angelo Russell, con i suoi 29 punti, non è sufficiente ad evitare il quinto ko di fila. Infine, successo in volata per gli Orlando Magic sul campo dei Brooklyn Nets: al Barclays Center finisce 113-115. Decisivo Aaron Gordon, a referto con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist, ben accompagnato da Evan Fournier e Terence Ross, entrambi a segno con 21 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 125-119 dopo OT

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 129-112

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 134-137 dopo OT

Brooklyn Nets-Orlando Magic 113-115

Houston Rockets-New York Knicks 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 124-97

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse