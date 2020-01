NBA 2020, i risultati della notte (25 gennaio): Milwaukee vince la sfida di Parigi. Super prestazioni di Leoanard e Westbrook, Gallinari protagonista

Sono undici le partite della notte NBA. Una di queste, però, si è giocata ieri sera in quel di Parigi, che ha ospitato per la prima volta un match di regular season. Si trattava della sfida tra Milwaukee e Charlotte, che ha visto la vittoria dei Bucks (ottava consecutiva) per 116-103 grazie ad un ultimo quarto da 38-25 e soprattutto ad un Giannis Antetokounmpo da 30 punti e 16 rimbalzi.

Una vittoria e due sconfitte (praticamente senza giocare) il bilancio dei tre italiani, tutti impegnati nella notte. L’unico a festeggiare è Danilo Gallinari, grandissimo protagonista nel netto successo di Oklahoma contro Atlanta per 140-111. Il Gallo è il miglior marcatore dei Thunder con 25 punti, mentre agli Hawks non bastano i 28 punti di Josh Collins e la doppia doppia di Trae Young (26 punti e 16 assist).

Solo tre minuti purtroppo in campo e senza punti per Marco Belinelli nella sconfitta dei San Antonio Spurs in casa contro i Phoenix Suns per 103-99 (35 punti e 10 assist per Devin Booker). Non ha giocato, invece, Nicolò Melli, che sicuramente ha pagato il rientro in squadra di Zion Williamson. Sconfitta 113-106 per i New Orleans Pelicans contro i Denver Nuggets. Per la prima scelta del Draft ci sono stati 15 punti e 6 rimbalzi in 20 minuti di impiego.

Tra le partite più attese c’era sicuramente quella tra Los Angeles Clippers e Miami Heat e che ha visto la vittoria della squadra di Doc Rivers per 122-117. Un successo già ipotecato alla fine del terzo quarto, con Los Angeles avanti di sedici punti (111-85) prima dell’ultima sirena. Super prestazione da parte di Kawhi Leonard, che ha realizzato la sua prima tripla doppia della carriera, mettendo a referto 33 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Tra le prestazioni di alto livello della giornata c’è sicuramente quella di Russell Westbrook, mattatore con 45 punti e 10 assist nel successo degli Houston Rockets per 131-124 sui Minnesota Timberwolves, arrivati alla loro ottava sconfitta consecutiva. Da sottolineare un’altra brutta partita per James Harden, che ha messo a referto solo 12 punti con 2/13 dal campo.

Sono otto, invece, le vittorie di fila dei Toronto Raptors, che superano 118-112 i New York Knicks grazie ai 26 punti di Kyle Lowry e ai 23 di Pascal Siakam, appena inserito nel quintetto titolare al prossimo All Star Game. Restando sempre nella Eastern Conference successo degli Indiana Pacers in casa dei Golden State Warriors per 129-118 con 33 punti di TJ Warren.

Vittoria anche dei Boston Celtics, che superano 109-98 gli Orlando Magic con uno scatenato Kemba Walker (37 punti), anche lui inserito nel quintetto titolare dell’All Star Game. Colpi esterni, invece per Memphis (125-112 con Detroit, 29 punti di Jackson Jr) e per Sacramento (98-81 contro Chicago, 21 punti di Hield).

RISULTATI NBA 25 GENNAIO

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 116-103

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 112-125

Orlando Magic – Boston Celtics 98-109

New York Knicks – Toronto Raptors 112-118

Chicago Bulls – Sacramento Kings 81-98

Miami Heat – Los Angeles Clippers 117-122

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 124-131

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 106-113

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 140-111

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 99-103

Golden State Warriors – Indiana Pacers 118-129

Foto: LaPresse