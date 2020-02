NBA 2020: i risultati della notte (26 febbraio). I Bucks espugnano Toronto. Gallinari continua a vincere

Si sono disputati nella notte sette match del campionato NBA. Vittorie importanti in trasferta per i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics, mentre Oklahoma vince di strettissima miscura a Chicago. Cade, invece, il New Orleans di Niccolò Melli.

Iniziamo dal successo degli Oklahoma City Thunder e di Danilo Gallinari. A Chicago gli ospiti rischiano di gettare via una partita già vinta nei primi due quarti (con un vantaggio massimo di 24 punti), con un parziale a favore dei Bulls di 38-19. Chicago che si porta pure in vantaggio, ma è una schiacciata di Gallinari a 110 secondi dalla fine a riportare definitivamente Oklahoma davanti e vincere 122-124. Per l’azzurro 24 punti, miglior marcatore degli ospiti, e quattro rimbalzi, mentre da evidenziare per i Chicago Bulls i 41 punti di Zach LaVine.

Vittoria di peso anche per Milwaukee, che espugna per 108-97 il campo dei Toronto Raptors. Match in equilibrio per tutto il primo tempo, con anche Toronto avanti di 12, ma il parziale di 34-19 nel terzo quarto chiude il discorso per i Bucks, già ampiamente qualificati per i playoff. Doppia doppia per Giannis Antetokounmpo con 19 punti, 19 rimbalzi e 8 assist. Vince in trasferta anche Boston, con i Celtics che battono Portland per 118-106. Match sempre nelle mani di Boston, che viene guidata dai 36 punti di Jayson Tatum e Celtics che si confermano terzi nella conference.

Tornando in casa Italia, sconfitta per i New Orleans Pelicans di Nick Melli in casa dei Los Angeles Lakers. Finisce 118-109 una partita dove Melli e compagni provano a rientrare in gioco a fine terzo quarto, ma poi vedono LeBron e compagni scappare di nuovo via nel finale. Per LeBron James, miglior marcatore, 40 punti, con 8 rimbalzi e 6 assist, mentre la serata di Melli si chiude con 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Vince anche Indiana, che consolida la sua zona playoff, e lo fa battendo 119-80 gli Charlotte Hornets in un match senza storia. Pacers che toccano anche il +43, guidati dai 21 punti, 15 rimbalzi e 9 assist di Domantas Sabonis.

Le altre partite di giornata, infine, hanno visto i Denver Nuggers battere i Detroit Pistons per 115-98, con 29 punti di Jerami Grant, mentre Sacramento espugna il campo dei Golden State Warriors in una sfida che aveva poco da dire alle sorti dell’NBA quest’anno. Barnes e Fox i migliori marcatori dei Kings con 21 punti, ma ben sei giocatori in doppia cifra per gli ospiti.

Questi i risultati della notte NBA:

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 119-80

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 97-108

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder 122-124

Denver Nuggets-Detroit Pistons 115-98

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 118-109

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 106-118

Golden State Warriors-Sacramento Kings 94-112

