NBA 2020, i risultati della notte (3 gennaio): vincono Clippers e Mavericks, Gallinari aiuta i Thunder contro gli Spurs privi di Belinelli

Nove partite sono andate in scena in questa notte NBA, con tante tra le franchigie che stanno cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa stagione impegnate. Andiamo a scoprire che cos’è successo lungo i parquet d’America, là dove viene ancora osservato il ricordo di David Stern, scomparso nel primo giorno dell’anno.

Vincono a fatica gli Charlotte Hornets in casa dei Cleveland Cavaliers: il 106-109 finale racconta di un recupero dal -7 dell’intervallo nei due quarti finali grazie ai 30 punti di Terry Rozier e ai 16 con 11 rimbalzi di Devonte’ Graham, mentre ai Cavs non bastano i 21 di Collin Sexton e i 17 di Cedi Osman. A dare ai Denver Nuggets il 116-124 sugli Indiana Pacers, invece, è una gran prestazione in uscita dalla panchina di Michael Porter Jr., autore di 25 punti, con Jamal Murray e Nikola Jokic a 22. Per i Pacers 30 di Jeremy Lamb e 21 di Myles Turner con tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis (18, 9 rimbalzi e 9 assist).

In una partita a punteggio bassissimo per la NBA i Miami Heat si prendono un’importante vittoria sui Toronto Raptors per 84-76, grazie ai 15 punti con 14 rimbalzi di Bam Adebayo. In casa Raptors 19 e 10 rimbalzi per Serge Ibaka e 15 per Kyle Lowry. Gli Utah Jazz espugnano il parquet dello United Center, vincendo per 98-102 sui Chicago Bulls grazie ai cinque uomini in doppia cifra, dei quali Bojan Bogdanovic arriva a 19 e il duo Donovan Mitchell-Rudy Gobert a 17. Per i Bulls 26 di Zach LaVine.

I Minnesota Timberwolves superano in maniera chiara e indiscutibile i Golden State Warriors per 99-84, indirizzando la partita fin dal primo quarto. Shabazz Napier e Robert Covington mettono a segno 20 punti a testa, con il secondo che aggiunge 10 rimbalzi. Per Golden State 16 di Glenn Robinson III. I Dallas Mavericks non fanno passare i Brooklyn Nets e vincono 123-111 anche senza Kristaps Porzingis, ma con 31 punti e 13 rimbalzi di Luka Doncic e 25 di un Seth Curry in grande serata. Per i Nets sette uomini in doppia cifra e Spencer Dinwiddie a quota 19.

Doveva essere una specie di derby italiano, invece tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder è mancato Marco Belinelli. Una gran prova di Shai Gilgeous-Alexander regala ai Thunder la vittoria per 103-109: 25 i suoi punti, mentre ne mette 19 uscendo dalla panchina Dennis Schroder. Per Danilo Gallinari 13, 5 rimbalzi e 2 assist in 30′. Agli Spurs non ne bastano 30 di DeMar DeRozan e 22 con 11 rimbalzi di LaMarcus Aldridge. I Sacramento Kings superano in una partita a elastico i Memphis Grizzlies per 128-123 con 27 punti di De’Aaron Fox e 26 di Buddy Hield, mentre dall’altra parte ce ne sono 23 di Ja Morant e 19 di Jae Crowder, oltre a 18 e 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

Nell’ultimo match della notte, i Los Angeles Clippers fanno capitolare i Detroit Pistons per 126-112, dopo aver guidato anche di 31 punti a inizio quarto periodo. Partita di livello per Montrezl Harrell e Lou Williams, che con i loro 23 e 22 punti concedono una giornata di relativo riposo a Kawhi Leonard e Paul George, mentre in casa Pistons nonostante i nove uomini in doppia cifra non emerge realmente nessuno (Bruce Brown con 15 punti, Derrick Rose, Christian Wood, Tony Snell e Svi Mykhailiuk con 14).

Foto: LaPresse