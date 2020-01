NBA 2020, i risultati della notte (5 gennaio): Gallinari protagonista con OKC. Belinelli va ko contro Antetokounmpo. Solo panchina per Melli, sconfitte di Clippers e Dallas

Sono undici le partite di una notte NBA che vedeva protagonisti tutti e tre gli “Italiani d’America”. Quello che ha avuto le maggiori soddisfazioni è stato Danilo Gallinari, tra i migliori nel successo di OKC in casa dei Cleveland Cavaliers. Finisce 121-106 per i Thunder, che ottengono la loro quinta vittoria consecutiva grazie anche ai 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 27 minuti di gioco del Gallo.

Era un compito molto arduo quello di Marco Belinelli e dei suoi San Antonio Spurs, che sono stati sconfitti dai Milwaukee Bucks per 127-118. Partita che si è decisa a cavallo di secondo e terzo quarto, con i leader della Eastern Conference (quinto successo di fila) che hanno trovato l’allungo decisivo. Giannis Antetokounmpo chiude con 32 punti e 8 rimbalzi, mentre agli Spurs non bastano i 26 punti di DeMar DeRozan. Belinelli ha giocato 18 minuti e ha messo a referto 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.

Continua, invece, purtroppo la panchina di Nicolò Melli. L’azzurro non ha visto il campo nemmeno nella vittoria di New Orleans contro Sacramento. I Pelicans vincono in volata contro i Kings per 117-115 grazie ad un canestro di JJ Redick ad un secondo dalla fine. Tra i migliori per New Orleans c’è Lonzo Ball, autore di una doppia doppia (24 punti e 10 assist), mentre non bastano ai Kings i 30 punti di Harrison Barnes e la doppia doppia di Buddy Hield da 24 punti e 12 rimbalzi.

JJ FOR THE WIN! 😤 pic.twitter.com/xJaq8pfvOS — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 5, 2020

Loading…

Loading…

Altra partita che si è decisa in volata è stata quella tra Dallas e Charlotte. A sorpresa hanno vinto gli Hornets dopo un tempo supplementare per 123-120. Decisivo prima il canestro del pareggio di Terry Roozier (29 punti) nel finale di ultimo quarto e poi i liberi nell’overtime di Devonté Graham (27 punti e 13 assist). Ai Mavs non basta la tripla doppia di Luka Doncic (39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist), ma lo sloveno ha sbagliato per due volte la tripla che poteva essere prima della vittoria e poi del pareggio.

La sorpresa della notte NBA è senza dubbio quella del crollo in casa dei Los Angeles Clippers contro Memphis. I Grizzlies dominano alla Staples Center per 140-114 in una partita che ha visto gli ospiti sempre in pieno controllo già a partire dal primo quarto, chiuso avanti 40-27. Quattro giocatori di Memphis oltre i 20 punti, con uno straordinario Jae Crowder da 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist ed un sempre più convincente Ja Morant da 22 punti e 9 assist. I Clippers hanno pagato l’assenza di Paul George e una serata al tiro negativa di Kawhi Leonard (8/24) e non sono bastati i 26 punti di Montrezl Harrell.

I Boston Celtics provano a tenere il passo dei Milwaukee Bucks, consolidando il loro secondo posto ad Est con la vittoria sui Chicago Bulls per 111-104. Ospiti sempre in vantaggio e che hanno subito solo nell’ultimo quarto. Miglior marcatore di Boston Jason Tatum con 28 punti, ma ottima anche la doppia doppia di Enes Kanter dalla panchina (17 punti e 12 rimbalzi); mentre non sono bastati ai Bulls i 35 punti di Zach LaVine.

Cadono i Denver Nuggets sul campo dei Washington Wizards. Finisce 128-114 per i padroni di casa che vincono grazie alla panchina. Infatti i protagonisti sono Ish Smith, che realizza il suo career high con 32 punti, ed anche Troy Brown Jr, autore di una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. A Denver, invece, non bastano i 39 punti di Jamal Murray.

I campioni in carica dei Toronto Raptors superano 121-102 i Brooklyn Nets ancora privi di un Kyrie Irving, che potrebbe anche rischiare l’operazione alla spalla. Per i canadesi decisive le doppie doppie di Fred VanVleet (29 punti e 11 assist) e di Serge Ibaka (21 punti e 12 assist). Vincono anche gli Utah Jazz, che centrano il quinto successo consecutivo, superando gli Orlando Magic per 109-96 con 32 punti di Donovan Mitchell.

Un Trae Young da 41 punti guida alla vittoria gli Atlanta Hawks sugli Indiana Pacers per 116-111. Cadono, invece, in casa i Golden State Warriors, che perdono 111-104 contro i Detroit Pistons, trascinati dai 22 punti di Derrick Rose, che può davvero ambire alla convocazione per l’All Star Game 2020.

Questo il riepilogo dei risultati

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 114-140

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 102-121

Orlando Magic – Utah Jazz 96-109

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 116-111

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 106-121

Chicago Bulls – Boston Celtics 104-111

Washington Wizards – Denver Nuggets 128-114

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 120-123 d.t.s

Golden State Warriors – Detroit Pistons 104-111

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 127-118

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 115-117

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse