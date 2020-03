NBA 2020: Kevin Durant tra i quattro dei Brooklyn Nets positivi al coronavirus

Svelata l’identità di uno dei quattro giocatori dei Brooklyn Nets positivi al coronavirus COVID-19. Ed è un nome di peso: si tratta infatti di Kevin Durant, superstar della franchigia le cui partite in casa sono ospitate dal Barclays Center.

A rivelarlo è Shams Charania, di The Athletic, che, oltre a riportare che sta bene, fornisce anche le prime dichiarazioni del giocatore: “State tutti attenti, prendetevi cura di voi e state in quarantena. Ce la faremo“. Durant è stato due volte MVP delle NBA Finals. Sempre stando alle informazioni in possesso dell’insider, Durant non ha accusato alcun sintomo.

Dei quattro giocatori dei Nets trovati positivi al COVID-19, tre sono risultati asintomatici, come riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, mentre un quarto ha accusato dei dolori svegliandosi. I test sono stati condotti di ritorno da San Francisco, dove dovevano giocare la partita mai disputata contro i Golden State Warriors.

Foto: Matteo Marchi