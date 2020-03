NBA 2020: LeBron James batte Zion Williamson, show di Antetokounmpo. Vittorie pesanti per Clippers e Nuggets

Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Tanto spettacolo e numerose giocate di alta scuola nei palazzetti americani: in evidenza il duello vinto da LeBron James contro Zion Williamson, la solita performance super di Giannis Antetokounmpo e i successi pesanti di Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in giro per gli States.

I Los Angeles Lakers sbancano lo Smoothie King Center di New Orleans con il punteggio di 114-122 e consolidano così il primato nella Western Conference. Spettacolare il duello tra LeBron James e Zion Williamson: il Re sopperisce all’assenza di Anthony Davis con una tripla doppia, l’ennesima della propria stagione, da 34 punti, 12 rimbalzi e 13 assist, mentre il rookie ritocca il proprio massimo nella lega mettendo a referto 35 punti. In doppia cifra anche Nicolò Melli, che chiude con 10 punti in uscita dalla panchina, sebbene sia piuttosto impreciso al tiro (soltanto 2/8 dal campo).

Nel primo big match di giornata i Los Angeles Clippers sconfiggono i Philadelphia 76ers con il punteggio di 136-130. Decisivo il terzo periodo di gioco, nel quale i californiani accumulano un vantaggio che gli ospiti, privi delle stelle Joel Embiid e Ben Simmons, non sono più in grado di recuperare. Alla sirena finale i Clippers contano ben quattro giocatori sopra quota venti punti: il leader è il solito Kawhi Leonard con 30, mentre Paul George, Lou Williams e Montrezl Harrell si fermano a quota 24. Per la franchigia della Pennsylvania da sottolineare una performance super di Shake Milton, che mette a segno 39 punti e aggiorna così il proprio career high.

Al secondo posto della Western Conference, alla pari con i Clippers, ci sono i Denver Nuggets, che superano i Toronto Raptors con il punteggio di 133-118. Ottima prova di collettivo dei ragazzi di Michael Malone, testimoniata dai sette giocatori in doppia cifra: tra questi il faro della squadra è Nikola Jokic, che firma una tripla doppia da 23 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. Per i canadesi, invece, è la terza sconfitta di fila: ai detentori dell’anello non basta l’exploit di OG Anunoby, che segna 32 punti facendo registrare il proprio career high.

Per nulla appagati dalla precoce qualificazione ai Play-off, i Milwaukee Bucks proseguono nella propria marcia e piazzano la sesta vittoria consecutiva imponendosi allo Spectrum Center di Charlotte per 85-93. Il mattatore assoluto dell’incontro è Giannis Antetokounmpo, che dà spettacolo con giocate fantascientifiche e mette a referto numeri da capogiro (41 punti, 20 rimbalzi e 6 assist) in soli 35 minuti. Successo esterno anche per i Dallas Mavericks, che sbancano il Target Center di Minneapolis con il punteggio di 91-111. A compensare l’assenza di Luka Doncic è la prestazione maiuscola di Kristaps Porzingis, che timbra una doppia doppia da 38 punti e 13 rimbalzi; bene anche Seth Curry (27 punti), mentre tra i T’Wolves il miglior marcatore è D’Angelo Russell con 16 punti.

I Sacramento Kings battono a domicilio i Detroit Pistons: al Golden 1 Center finisce 106-100. Tra i californiani, che rimontano dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 15 lunghezze, il top scorer è De’Aaron Fox con 23 punti, mentre dall’altra parte del campo spicca la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi di Christian Wood. Infine, colpo in esterna dei Washington Wizards, che espugnano per 110-124 il Chase Center di San Francisco. A trascinare i capitolini ci pensano Bradley Beal e Davis Bertans, rispettivamente a quota 34 e 29 punti, mentre ai decimati Golden State Warriors non bastano i 27 di Andrew Wiggins.

Foto: LaPresse