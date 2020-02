NBA 2020: Luka Doncic dovrà saltare almeno altre cinque partite per una distorsione alla caviglia

Brutta tegola per i Dallas Mavericks e per tutti gli appassionati di pallacanestro, che dovranno fare a meno di Luka Doncic per almeno altre cinque partite di regular season NBA. Il fuoriclasse sloveno classe 1999 ha rimediato una distorsione alla caviglia destra in allenamento ed ora sarà costretto a fermarsi ai box per una decina di giorni circa, infatti potrebbe rientrare a disposizione di coach Rick Carlisle a partire dalla sfida del 10 febbraio contro gli Utah Jazz.

Al momento non dovrebbe essere a rischio la sua presenza per l’All Star Game 2020, in programma domenica 16 febbraio allo United Center di Chicago. La stella dei Mavs è stato uno dei più votati in assoluto dai fan di tutto il mondo, dunque farà parte del quintetto base delle Western Conference All-Stars capitanate da Lebron James. Per quanto riguarda invece il percorso di Dallas, i texani occupano la sesta posizione a ovest con un record di 29/19 ma possono vantare un margine molto rassicurante di oltre sette vittorie sulla nona.

Foto: Lapresse