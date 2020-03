NBA 2020: membro dei Denver Nuggets positivo al coronavirus, ignota l’identità

Niente insider questa volta: sono direttamente i Denver Nuggets a comunicare la positività di un membro della franchigia al coronavirus COVID-19, senza rivelarne peraltro l’identità e lasciando dunque un alone di privacy sul diretto interessato.

Come riportato dalla stessa franchigia, la persona ha iniziato ad accusare sintomi collegati al coronavirus il 16 marzo, ed è ora sottoposto alle cure dello staff medico dei Nuggets oltre che in autoisolamento.

Loading…

Loading…

Nell’intera lega professionistica americana sono sette i casi di giocatori trovati positivi al COVID-19: Rudy Gobert e Donovan Mitchell degli Utah Jazz, Christian Wood dei Detroit Pistons, Kevin Durant e altri tre non meglio noti dei Brooklyn Nets. I Los Angeles Lakers si sono sottoposti al test, e lo stesso hanno fatto gli Oklahoma City Thunder. Per la franchigia gialloviola i risultati dovrebbero arrivare domani, per quanto riguarda Danilo Gallinari e compagni, invece, è arrivato il responso: tutti negativi. La NBA ha inoltre chiesto alle squadre di chiudere i centri di allenamenti a partire da domani.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo