NBA 2020: Nikola Jokic positivo al coronavirus, è asintomatico. Test di una settimana fa, rientro negli USA rimandato

Nikola Jokic è stato trovato positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, il celebre insider di ESPN, il centro serbo dei Denver Nuggets, uno dei migliori dell’intera NBA, sarebbe stato testato per il coronavirus in Serbia la scorsa settimana.

Per questo motivo, il suo rientro negli Stati Uniti è rimandato, dovendo Jokic sostenere ora una quarantena di 14 giorni nel suo Paese. Il giocatore stava viaggiando, prima dell’interruzione, a 20.2 punti, 10.2 rimbalzi e 6.9 assist di media, confermando una grandissima abilità nel fare sia il “cinque” di peso che l’uomo in grado di avere una visione di gioco non comune per il suo ruolo.

Jokic è risultato asintomatico e sta tuttora aspettando il via libera per poter tornare negli States. Nelle scorse settimane molto aveva fatto parlare la sua enorme perdita di peso seguita allo stop dell’attività agonistica: in molti si erano domandati se, come e quando avrebbe potuto riprendere in tempo utile una forma accettabile per scendere in campo con i Nuggets nella “bolla” di Disney World, a Orlando.

