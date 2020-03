NBA 2020: quattro giocatori dei Brooklyn Nets positivi al coronavirus

Dopo Rudy Gobert e Donovan Mitchell degli Utah Jazz e Christian Wood dei Detroit Pistons, stavolta tocca ai Brooklyn Nets registrare positività al coronavirus COVID-19. Non è un solo giocatore, però, ad aver ricevuto il nefasto responso: sono infatti in quattro ad aver contratto il virus che sta mettendo a dura prova il mondo.

A riportare la notizia è Adrian Wojnarowski, storico insider della ESPN per quanto concerne la massima lega professionistica americana di basket. Non si conosce l’identità dei quattro appartenenti alla franchigia colpita, così come non si conosce nessun altro dettaglio in merito.

Loading…

Loading…

Organization says it’s notifying anyone who has had known contact with the players, including recent opponents. All Nets players and traveling party have been told to remain isolated. https://t.co/YG3WTQU1cS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020

Sono in corso le operazioni di caccia a tutti quelli che hanno avuto recenti contatti con questi quattro giocatori, inclusi ovviamente i loro ultimi avversari. A tutti gli altri appartenenti ai Nets e al personale che vola con loro è stato espressamente chiesto di non muoversi più e di rimanere in isolamento.

La NBA, dal 12 marzo, è sospesa, e lo sarà almeno fino al 12 aprile compreso; non si conoscono ancora i piani su un’eventuale ripresa.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse