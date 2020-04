NBA, Adam Silver ammette: “Ci sono stati più di sette casi positivi al Covid-19 nella lega”

Adam Silver, Commissioner della NBA, ha parlato della situazione attuale e delle prospettive future della lega nel corso di una conference call con il Board of Governors NBA. Un meeting telefonico da cui non sono emerse decisioni definitive a proposito del proseguimento della stagione a causa dell’incertezza assoluta legata alla diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti. “La nostra intenzione rimane quella di riprendere il campionato ma basandoci sui dati ottenuti da varie fonti governative e medico-sanitarie al momento non siamo in posizione di poter prendere alcuna decisione, e non è chiaro neppure quando potremo farlo. Al momento però non siamo neanche al punto in cui possiamo dire che se succede A, B e poi C allora si torna a giocare: c’è ancora troppa incertezza, e voglio ribadire che per noi al primo posto rimane la sicurezza e il benessere dei giocatori NBA e di tutte le persone coinvolte” ha spiegato Silver.

Il Commissioner NBA ha poi svelato che “il numero di giocatori NBA che si sono dimostrati positivi al COVID-19 è stato superiore a quello del rapporto iniziale di sette, ma i casi non sono stati divulgati per la privacy. Comunque tutti hanno rispettato i protocolli di stare a casa e come curarsi per arrivare alla guarigione“. Silver, infine ha chiarito una sua precedente dichiarazione: “Quando alcune settimane fa avevo detto che non saremmo stati con ogni probabilità in grado di prendere alcuna decisione prima di maggio, non intendevo dire che con il 1° del mese questa decisione sarebbe arrivata.Attorno al virus c’è ancora un’enorme incertezza: le cose stanno cambiando molto velocemente, non è detto che tra qualche settimana saremo in una posizione diversa da quella attuale. È frustrante, lo so, lo è per me e per tutti quelli che sono coinvolti nel nostro business, a loro volta frustrati dal fatto che io non possa dar loro una risposta”.

Foto: Lapresse