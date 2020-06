NBA: arriva l’ok dei giocatori ma restano da chiarire diversi punti prima della ripartenza

<!– –>

Anche la NBA sembra aver trovato la strada giusta che porta verso la ripresa dell’attività. Gli Stati Uniti sono stati il paese maggiormente colpito dall’emergenza Covid-19 e tutti gli sport si sono fermati in attesa che la situazione epidemiologica potesse migliorare.

Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, finalmente sarebbe arrivato l’ok da parte dei giocatori del più importante campionato di basket al mondo. I campioni della palla a spicchi a stelle e strisce sarebbero d’accordo per riprendere a partire dal prossimo 31 luglio a Disney World.

Chris Paul, presidente del sindacato giocatori, e Michele Roberts, direttore esecutivo Nbpa, sono stati informati passo passo dal commissioner Silver sull’evoluzione della pandemia e le idee per la ripresa del gioco. I giocatori della NBA, però, sono in attesa di capire come e se verranno accolte alcune loro richieste.

Una delle più sentite riguarda le famiglie. I cestisti, infatti, vogliono capire quando i loro cari potranno raggiungerli a Orlando, quanta libertà avranno all’interno della bolla Nba, dove alloggeranno e dove potranno allenarsi. Nella prossima settimana arriveranno, molto verosimilmente, tutte le risposte del caso.

