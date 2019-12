NBA Christmas Day 2019: Natale ricco di stelle! Embiid vs. Antetokounmpo, il derby di Los Angeles. Anche un po’ d’Italia con Melli

Cinque partite, una dietro l’altra senza un attimo di sosta. A Natale come sempre l’NBA offre il suo meglio, con sfide affascinanti e tutti i più grandi campioni della lega americana. Si comincia alle 18.00 italiane con Toronto-Boston e poi si prosegue tutto di un fiato con Philadelphia-Milwaukee, Golden State-Houston, il derby di Los Angeles ed infine Denver-New Orleans.

Saranno i campioni in carica a dare il via all’NBA Christmas Day 2019, ospitando i Celtics in un match d’altissima classifica per la Eastern Conference. I Raptors arrivano dal ko con al supplementare contro Indiana e sicuramente stanno risentendo di alcune assenze importanti come quella di Marc Gasol e soprattutto Pascal Siakam. I canadesi si affideranno a Kyle Lowry, ma dall’altra parte Boston arriva da tre vittorie consecutive e cercano il poker proprio nel giorno di Natale. I Celtics hanno cambiato molto quest’estate, ma Brad Stevens ha già trovato la quadra con Kemba Walker nel ruolo di star principale.

Alle 20.30 uno degli appuntamenti più attesi insieme alla stracittadina di Los Angeles. Joel Embiid contro Giannis Antetokounmpo o semplicemente Philadelphia 76ers contro Milwaukee Bucks. La quinta, ma principale rivale dei Bucks nella corsa al titolo ad Est, contro la prima della classifica. Sixers reduci da due vittorie consecutive, che hanno leggermente scacciato la crisi aperta dopo i ko casalinghi con Miami e Dallas. Proprio i Mavs hanno interrotto la striscia di 18 vittorie consecutive dei Bucks, che comunque sono ripartiti subito. Come detto Embiid contro Antetokounmpo, ma nel complesso due squadre fortissime e che promettono spettacolo.

Sarà anche un Natale con James Harden e Russell Westbrook, che sembrano aver trovato l’alchimia giusta per far andare al massimo i loro Houston Rockets. Quattro successi di fila per la squadra di D’Antoni che cerca il pokerissimo contro i derelitti Golden State Warriors. Partita che dovrebbe essere a senso unico, ma Golden State arriva da due vittorie consecutive e sta provando a risalire dai bassifondi della classifica (è ultima con un record di 7-24).

Il momento clou dell’NBA Christmas Day, però, arriva nella notte inoltrata italiana (alle 2). A Los Angeles va in scena l’attesissimo derby tra Lakers e Clippers. LeBron James ed Anthony Davis da una parte e dall’altra Kawhi Leonard e Paul George. I Lakers vogliono tornare subito alla vittoria dopo tre ko consecutivi, che comunque non li hanno fatto perdere la vetta della Western Conference, mentre i Clippers puntano a conquistare il secondo derby stagionale e ritrovano per l’occasione Leonard, che aveva saltato l’ultima sfida persa con OKC.

Ci sarà anche un po’ di Italia nel Natale NBA e sarà anche il primo per Nicolò Melli. I suoi New Orleans Pelicans sono infatti ospiti dei lanciatissimi Denver Nuggets, secondi nella Western Conference e con una serie aperta di sette vittorie consecutive. La speranza per Melli è quella di trovare un po’ più di minuti rispetto all’ultima partita (solo sei nel successo di Portland), ma molto dipenderà anche dall’andamento del match.

Il programma completo delle sfide

ore 18.00 Toronto-Boston

ore 20.30 Philadelphia-Milwaukee

ore 23.00 Houston-Golden State

ore 02.00 Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers

ore 04.00 Denver-New Orleans

Foto: Matteo Marchi