NBA, Damian Lillard parla della ripresa della stagione: “Capisco che ci siano dei rischi, ma voglio giocare e puntare ai playoff”

La ripresa della stagione NBA, che avverrà tra un mese, sta facendo molto discutere negli USA. Gli stessi giocatori si dividono tra chi vuole giocare e chi, invece, preferisce rimanere fermo ai box. Anche Damian Lillard, stella dei Portland Trail Blazers l’anno scorso finalisti di conference a Ovest e in questa stagione in crisi d’identità, si è espresso sulla vicenda in un intervista a Yahoo! Sports. Con lo stile che lo contraddistingue, senza peli sulla lingua, Lillard ha detto di essere pronto a rischiare: “Non mi sentirò mai sicuro al 100% di giocare in questo momento. Non c’è possibilità che giocare ora sia al 100% senza rischi. Questo vuol dire che la mia salute è a rischio, ma come ho già detto altre volte, sono disposto a prenderlo questo rischio“.



Successivamente, Lillard, ha detto che vuole sfruttare l’occasione per raddrizzare la stagione non ha risparmiato qualche frecciata ai colleghi: “Mi motiva l’idea di poterci qualificare per i playoff. Questo vuol dire che potremmo avere una chance di competere per il titolo. Penso che tutti i miei compagni torneranno a giocare con tanta voglia di fare bene. Ci sono squadre che hanno giocatori che hanno scelto di non giocare. Alcuni non sono interessati e pensano solo alla loro estate. Altri sono fuori forma. Ci sono tanti fattori che stravolgeranno quelli che sono i valori visti prima dell’interruzione della stagione. Penso che abbiamo una possibilità per conquistare realmente l’anello in questo contesto e ciò mi motiva. Inoltre, ora torneranno in campo il nostro pivot e la nostra ala forte titolari. Siamo un team sano e questa cosa mi carica“.

Foto: Lapresse

