NBA, Danilo Gallinari: “Non voglio scegliere tra la mia squadra e la nazionale”

La NBA comincia la sua ripartenza e anche per Danilo Gallinari è tempo di tornare in palestra. Il giocatore degli Oklahoma City Thunder è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha espresso le sue sensazioni sul ritorno al basket giocato: “Ora ci sono sensazioni più positive sulla ripresa, non solo da parte mia. Il Commissioner deciderà tra l’1 e il 15 giugno. Sono ottimista, ma comunque ho ancora una dose di pessimismo. Ho visto quanto è stato difficile poter riaprire il nostro centro di allenamento, quali misure le persone che ci lavorano devono attuare per permetterci di fare due tiri a canestro. Per ripartire dovremo replicare queste stesse regole all’intero mondo NBA, concentrato in una sola città”.

Un futuro NBA che prevede una prossima stagione con inizio a dicembre e termine della regular season a giugno inoltrato in contemporanea del Preolimpico e con i playoff addirittura durante l’Olimpiade. Un’ipotesi davvero poco gradita da Gallinari: “Non ci voglio pensare. E’ una scelta che nessun giocatore dovrebbe essere costretto a fare. Io voglio giocare con la mia squadra NBA e voglio giocare con la Nazionale. In quanto atleta devo essere messo nella condizione di poter fare entrambe, senza per forza dover scegliere

Danilo sarà free agent al termine di questa stagione: “Non ci pensavo quando doveva essere a luglio, figuriamoci adesso. So comunque che i free agent saranno un po’ penalizzati, perchè in ogni caso cambieranno sia la situazione economica sia il monte salari. Se la scelta sara’ tra due opzioni in cui in una delle due ho obiettivi importanti, sarà più facile scegliere”

Intanto c’è ancora una stagione da completare con OKC che stava giocando benissimo: “Stavamo compiendo una sorta di miracolo sportivo quando la stagione è stata interrotta. Poter continuare questa favola sarebbe super. Mi aspetto di avere gli stessi obiettivi di prima”.

Foto LaPresse