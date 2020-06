NBA, Danilo Gallinari prende in considerazione un ritorno a New York

<!– –>

Danilo Gallinari è in scadenza di contratto ed è pronto a valutare tutte le offerte oltre a quella di rinnovo che, verosimilmente, gli faranno i suoi Oklahoma City Thunder. Secondo Ian Begley di Sny.tv, sulle tracce del cestista azzurro ci sarebbero anche i New York Knicks. La franchigia della Grande Mela, la quale non riesce a costruire una squadra vagamente competitiva da oltre un lustro, è alla ricerca di un lungo capace di aprire il campo con il tiro da fuori e il Gallo risponde perfettamente all’identikit.

Dal canto suo, Gallinari non ha mai fatto mistero del suo amore per la Grande Mela e della sua voglia di tornare a giocare proprio in quei Knicks che lo scelsero al draft del 2008. Il Gallo aveva giocato nella metropoli statunitense per due stagioni e mezza, dal 2008 al 2011. Dopo una prima stagione tormentata dagli infortuni, aveva trovato la sua dimensione sotto la guida di coach Mike D’Antoni, diventando un giocatore capace di segnare oltre 15 punti ad allacciata di scarpe. In seguito, però, fu scambiato ai Denver Nuggets nell’ambito della trattativa che portò a New York le due stelle del sodalizio del Colorado, vale a dire Carmelo Anthony e Chauncey Billups.

Loading…

Loading…

Da allora Gallinari ha militato per sei anni proprio nei Nuggets, prima di trasferirsi per due stagioni ai Clippers e venire, dunque, scambiato ai Thunder nella trade che ha portato a Los Angeles Paul George. Nelle ultime due annate, inoltre, l’azzurro ha fatto un ulteriore salto di qualità. In entrambe, infatti, ha segnato più di 19 punti a partita tirando con oltre il 40% da tre, numeri che mai aveva avuto in precedenza.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse

<!– –>