NBA, Enes Kanter annuncia la scarcerazione del padre dopo 7 anni di detenzione illegale in Turchia

<!– –>

Con tre tweet di grande gioia Enes Kanter ha annunciato la scarcerazione del padre dopo sette anni di detenzione illegale da parte del governo turco. Il cestista in forza ai Boston Celtics ha vissuto un incubo nel corso di questo lungo periodo, dal momento che il regime di Erdogan aveva imprigionato il padre proprio per la parentela con il giocatore, considerato una sorta di ribelle contro la dittatura imposta in Turchia.

“Wow — scrive sui social il lungo che milita in NBA — potrei anche piangere. Oggi ho scoperto che 7 anni dopo aver arrestato mio padre, averlo trascinato davanti a un tribunale farsa e averlo accusato di essere un criminale solo perché è mio padre, MIO PADRE È STATO RILASCIATO! Lo si deve alla pressione che abbiamo messo sul regime turco”. Kanter rivolge poi il proprio pensiero ad altre persone nella condizione del padre: “Non potevano più negargli la libertà per via dei riflettori che noi tutti abbiamo puntato sul suo caso. Tuttavia si tratta soltanto di una persona, ci sono ancora decine di migliaia di persone incarcerate ingiustamente in Turchia! Io non mi dimenticherò di voi, noi non ci dimenticheremo di voi“. E infine conclude: “Questo dimostra come la voce del popolo alla fine spinga i dittatori a fare la cosa giusta. Non abbiate paura di battervi per ciò che è giusto, sempre. Lottate per LA LIBERTÀ. Lottate per LA DEMOCRAZIA. Lottate per I DIRITTI UMANI“.

Loading…

Loading…

1) Wow!

I could cry

Today I found out that 7 years after arresting my dad, taking him through a Kangaroo court and accusing him of being a criminal just because he is my dad. MY DAD HAS BEEN RELEASED!

This is due to the pressure we have put on the Turkish regime. — Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020

2) They no longer could keep him from his freedom because of the spotlight that we all put on this case! However! He is just one person, there are still tens of thousands of people wrongfully in jail in Turkey. I will not forget you, we will not forget you! — Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020

3) This proves that the voice of the people will always push Dictators to do the right thing in the end.

Don’t be scared to stand for what is right, always and always,

Stand for FREEDOM

Stand for DEMOCRACY

Stand for HUMAN RIGHTS — Enes Kanter (@EnesKanter) June 19, 2020

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

<!– –>