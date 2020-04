NBA, Frank Vogel: “Non riprendere sarebbe una delusione. Lavoriamo pensando già ai playoff”

La stagione NBA è ferma per via dell’emergenza Covid-19, ma l’opzione di non riprendere non è, per ora, mai stata valutata né dalla lega né delle franchigie. Tutti, quindi, si aspettano che prima o poi si possa ricominciare a giocare nei prossimi mesi. Molte squadre stanno già lavorando con la mente proiettata verso i playoff.

Tra queste vi sono anche i Los Angeles Lakers, una delle maggiori candidate a conquistare l’anello quest’anno. A riguardo si è espresso l’allenatore della franchigia californiana, Frank Vogel, queste le sue parole riportate da Sportando: “Siamo consapevoli che la situazione attuale è più grande del basket, ma non riprendere a giocare sarebbe una grossa delusione per noi. Stiamo lavorando con la mente rivolta verso i playoff. I miei assistenti stanno studiando le squadre che potremmo incontrare sul nostro cammino, mentre ai giocatori abbiamo assegnati dei workout virtuali. Ci faremo trovare pronti quanto torneremo in campo“.

Foto: Lapresse