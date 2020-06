NBA, gli Washington Wizards potrebbero scambiare Bradley Beal nei prossimi mesi

<!– –>

Bradley Beal, stella degli Washington Wizards, è il nome più chicchierato del momento in ottica mercato NBA. Secondo quanto riporta The Athletic, ci sono molte persone all’interno della lega che credono che la franchigia capitolina farebbe meglio a scambiare il suo miglior giocatore per scelte dei draft futuri e giovani. Beal, prima della pausa, stava facendo una stagione fantastica. La guardia viaggiava a 30,5 punti e 6 assist di media tirando con il 45% dal campo e con il 35,5% da tre su oltre otto tentativi a partita.

I suoi numeri da soli, però, non sono chiaramente abbastanza per qualificarsi ai playoffs. Prima della pausa Washington aveva conquistato solo 24 delle 64 partite giocate e si trovava al nono posto ad est a ben sei vittorie di distanza dall’ottava piazza, quella che regala l’ultimo pass per la post season. Gli Wizards pagavano anche il bruttissimo infortunio subito dall’altra loro star, John Wall, il quale non ha giocato nell’ultima stagione e sul quale, oltretutto, ci sono anche grossissimi dubbi sul giocatore che sarà una volta rientrato.

Beal, di recente, aveva rinnovato il suo contratto con Washington fino al 2023. Non tanto un atto d’amore, quanto una mossa, comunque degna di elogio, per poter permettere alla franchigia di riuscire a scambiarlo con una serie di contropartite valide. Gran parte degli altri sodalizi NBA, ovviamente, sono interessati al giocatore. Di recente, la squadra che è stata maggiormente avvicinata alla guardia sono i Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving, coi quali Bradley potrebbe formare un tridente a dir poco devastante.

Foto: Lapresse

