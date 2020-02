NBA, i Boston Celtics non vogliono far partire Gordon Hayward

L’avventura di Gordon Hayward ai Boston Celtics è stata a dir poco tormentata. L’esterno ex Utah Jazz, arrivato durante l’estate 2017, nella quale era stato uno dei grandi colpi del mercato della franchigia del Massachusetts insieme a Kyrie Irving, si infortunò alla prima partita ufficiale con la maglia verde e fu costretto a saltare tutta la stagione 2017-2018. L’anno scorso, oltretutto, reduce da 12 mesi di stop, non riuscì mai realmente ad ingranare e non toccò nemmeno minimamente i livelli del giocatore ammirato ai tempi di Salt Lake City.

Nella stagione in corso, però, Hayward sembra finalmente essere tornato il giocatore che fu, al momento, infatti, viaggia a 17 punti di media con il 51% dal campo e il 39% da tre. L’ex Jazz potrebbe uscire dal contratto a fine stagione, dato che nell’estate 2017 firmò un quadriennale con una player option da oltre 34 milioni sul quarto anno. L’intenzione dei Celtics, ad ogni modo, secondo quanto riporta il Boston Sports Journal, è quella di offrire un lungo e sostanzioso rinnovo nel caso decidesse di diventare free agent a fine stagione. Hayward è molto apprezzato dai Celtics, in particolare dall’allenatore Brad Stevens, per il quale giocò anche ai tempi del college ai Butler Bulldogs, coi quali raggiunse una storica finale NCAA nel 2010 persa contro Duke.

