NBA, i primi rumors sulla finestra di mercato di fine giugno: i Lakers vogliono Beal, Miami pensa a Cousins

La NBA consentirà alle squadre di avere accesso a una finestra di mercato, sul finire di giugno, prima che ricominci la stagione. I primi rumors stanno già uscendo e il nome caldo è sempre quello di Bradley Beal. I Los Angeles Lakers, secondo quanto riporta Shams Charania, insider di Yahoo, sono molto interessati al giocatore. D’altronde, la guardia attualmente in forza ai Washington Wizards, che prima della pandemia viaggiava a 30,5 e 6,1 assist di media, sarebbe l’elemento di complemento perfetto al fianco delle stelle gialloviola Lebron James e Anthony Davis. I tre, insieme, formerebbero un trio praticamente invincibile. Non sarà facile, però, per LA, convincere il sodalizio della capitale a scambiare il giocatore. I Lakers, infatti, non sembrerebbero avere contropartite all’altezza per imbastire una trade per un cestita del valore di Beal.

Anche i Miami Heat stanno sondando il mercato. La franchigia della Florida, però, è alla ricerca di un lungo e, secondo quanto riporta Ira Winderman del South Florida Sentinel, la suggestione si chiama DeMarcus Cousins. L’ex King e Pelicans è in uscita dai Lakers, dai quali è stato tagliato a febbraio dopo non aver mai messo piede in campo. Per anni giocatore da 25 punti e 12 rimbalzi di media, Cousins è caduto in disgrazia nelle ultime stagioni, a causa di taluni problemi fisici che non gli danno tregua. Agli Heat, con il ruolo di riserva dell’emergente Bam Adebayo e la sapiente mano di Erik Spoelstra a guidarlo, potrebbe finalmente tornare a essere un giocatore d’impatto, ammesso che il suo corpo riesca a dargli un po’ di respiro.

