NBA, il piano per la ripartenza: si ricomincia il 31 luglio a Disney World? 22 squadre al via, titolo a ottobre

<!– –>

La NBA è pronta per ripartire! Domani l’assemblea dei proprietari dovrebbe approvare il format per il ritorno in campo: si dovrebbe ripartire il 31 luglio, sarà Disney World (Orlando, Florida) a ospitare la fase finale del massimo campionato statunitense di basket. A contendersi il titolo saranno 22 squadre: le prime 16 delle due Conference e le sei formazioni che si trovavano a sei vittorie di distacco dall’ottavo posto quando la stagione è stata interrotta quasi tre mesi fa a causa della pandemia.

Ogni franchigia giocherà otto partite di regular season. Ci saranno in media sei partite al giorno, spalmate tra mezzogiorno e mezzanotte. Questi incontri definiranno le classifiche, le migliori 16 accederanno ai playoff e tutte le serie saranno al meglio delle sette partite. Tutti gli incontri andrebbero in scena a Disney World. Si andrà avanti a giocare fino a ottobre, la stagione 2020-2021 dovrebbe dunque iniziare a Natale e c’è il rischio che le Finals si disputino ad agosto in contemporanea con le Olimpiadi…

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse

<!– –>