NBA, il proprietario dei New York Knicks James Dolan positivo al coronavirus

New York è, al momento, il focolaio probabilmente più nutrito degli Stati Uniti. Nella Grande Mela il virus si sta propagando senza sosta, nonostante il presidente Trump non voglia imporre la quarantena. Nel mentre, però, la pandemia non risparmia nessuno e anche James Dolan, il proprietario dei New York Knicks, una delle due franchigie NBA della città, è risultato positivo al tampone.

Secondo quanto riporta un breve comunicato emesso dalla squadra, Dolan ha solo lievi sintomi e si trova ora in isolamento nella sua abitazione. Nonostante tutto, ad ogni modo, il vulcanico proprietario dei Knicks continuerà a guidare il suo business da casa. Ha già annunciato, infatti, una donazione da oltre un milione di dollari per pagare gli stipendi a tutti gli impiegati del Madison Square Garden, il palazzo ove il suo sodalizio gioca le partite casalinghe.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse