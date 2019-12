NBA in tv gratis e in chiaro a Natale su Cielo: programma, orari, tv, guida completa

Tweet on twitter

Quest’anno due incontri della Christmas night NBA saranno visibili in chiaro su Cielo. Parliamo della sfida d’altissima classifica tra due corazzate della Eastern Conference, ovvero Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, la quale verrà trasmessa, in diretta, alle 20.30, e di Golden State Warriors – Houston Rockets delle 23.00, un incontro che non avrà il fascino sperato quando sono stati fatti i calendari dati gli infortuni di Steph Curry e Klay Thompson, le stelle più luminose del sodalizio californiano.

IL PROGRAMMA DELLA CHRISTMAS NIGHT NBA IN CHIARO SU CIELO

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks (ore 20.30)

Golden State Warriors – Houston Rockets (23.00)

Foto: Matteo Marchi