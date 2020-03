NBA, Karl-Anthony Towns: “Mia madre è in coma per il coronavirus, questa pandemia non va sottovalutata!”

Karl-Anthony Towns, centro dei Minnesota Timberwolves, ha voluto rendere partecipe tutto il mondo del dramma che sta vivendo la sua famiglia. L’All Star ex Kentucky University ha rilasciato un video nel quale, visibilmente scosso, annunciava che la madre versa in gravissime condizioni per colpa del famigerato COVID-19. “Ho deciso di registrare questo video perché quanto sta accadendo alla mia famiglia possa aiutare tutti a non sottovalutare la gravità del coronavirus” così inizia il suo discorso.

Un accorato appello rilasciato sui propri canali social del ventiquattrenne nativo di Piscataway, New Jersey, per annunciare come la madre sia attualmente in una situazione di coma indotto e sia dipendente da un ventilatore per poter respirare. Il video dura circa 5 minuti e il cestista (ovviamente con gli occhi gonfi di lacrime) lo affronta senza nascondere nulla, raccontando come si sia svolta tutta la trafila dalla madre, sin dai primi sintomi, fino ad una febbre che non voleva saperne di scendere sotto i 38°.

Loading…

Loading…

A questo punto il discorso si fa davvero toccante: “..le condizioni dei suoi polmoni sono sempre peggiorate e iniziava a fare davvero fatica a respirare. L’ho vista scivolare in uno stato confusionale fino a che i medici non hanno scelto di ricorrere al como indotto. Ora è attaccata ad un ventilatore. Voglio continuare ad essere fiducioso che è quello che per primo ho avuto con lei: ho provato a parlarle, le ho detto che la amo, lei mi ha detto cose che non volevo assolutamente sentire e che per questo ho voluto rimuoverle. Mia madre è sempre stata il boss a casa nostra, una donna forte e le ho chiesto di restare positiva. Continueremo a lottare, sconfiggeremo questa malattia, io per primo non mollerò di un millimetro in questa battaglia, ma questo video è stato fatto perché la gente capisca che questa malattia è reale, può colpire tutti, ed è qualcosa di dannatamente serio, al punto da poter essere mortale”.

Un messaggio davvero impattante quello di Karl-Anthony Towns che prova a scuotere il sentimento del mondo e degli Stati Uniti dove, purtroppo, nonostante i casi si moltiplichino ora dopo ora, la sensazione è che il pericolo sia stato preso un po’ troppo sotto gamba.

IL VIDEO DI TOWNS SU INSTAGRAM:

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse