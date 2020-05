NBA, Kevin Durant: “Tutti aspettano il mio ritorno in campo, ma non brucerò le tappe se la stagione riprendesse”

Kevin Durant, passato dai Golden State Warriors ai Brooklyn Nets nell’estate del 2019, doveva saltare l’intera stagione NBA a causa di un infortunio. Ora, però, che la lega cestistica statunitense è ferma e che si parla di riprendere in estate, stanno iniziando a spargersi voci su un ipotetico ritorno in campo del due volte MVP delle finals. La sua franchigia, d’altronde, nel caso si svolgessero solo i playoff vi parteciperebbe, dato che prima dello stop occupava la settima posizione ad est.

KD, tuttavia, non è sicuro che sarà pronto nel caso veramente si giochi quest’estate. Nel podcast di Lil Wayne, Lil Wayne’s Young Money Radio, l’ex giocatore di Thunder e Warriors ha così commentato le voci in questione: “Tutti vorrebbero vedermi, lo capisco, è il business. Le mie emozioni, però, sono contrastanti. Tornerò in campo quando sarò pronto per farlo, bruciare le tappe non avrebbe senso“.

Non è in una posizione semplice nemmeno la franchigia. Da un lato Brooklyn avrebbe sicuramente più chance di fare strada nella post season se avesse a disposizione il suo miglior giocatore nonché, probabilmente, il più forte dell’intera NBA. Dall’altro, però, una ricaduta potrebbe condizionare il futuro dei Nets, dato che KD ha ormai quasi 32 anni e il suo fisico inizia a essere più fragile rispetto al passato.

Foto: Matteo Marchi