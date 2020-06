NBA, Klay Thompson ha superato il ko al ginocchio e sarà pronto per la ripresa degli allenamenti dei Warriors

<!– –>

Un anno fa, nel corso di Gara-6 delle NBA Finals, Klay Thompson finiva a terra con le mani nei capelli e le lacrime agli occhi per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e la consapevolezza che lo stop sarebbe stato lungo e faticoso. Lo “Splash Brother”, infatti, ha effettivamente saltato completamente la stagione 2019-2020 e, vista la pessima posizione di classifica dei suoi Golden State Warriors, non avrà nemmeno la chance di essere protagonista nell’appendice che inizierà il 30 luglio ad Orlando, Florida.

Per l’ala uscita dalla università di Washington State, tuttavia, finalmente sono arrivate le prime buone notizie. Secondo ESPN, infatti, da circa due settimane il classe 1990 ha ripreso ad allenarsi in maniera completa, ovvero senza restrizioni o cautele mediche. Il ginocchio sta bene, è tornato alla sua funzionalità normale e, quindi, il suo calvario può definirsi assolutamente concluso e messo alle spalle. Il fuoriclasse in grado di segnare 37 punti in un solo quarto contro i Sacramento Kings, ha svolto il lavoro di recupero e riabilitazione tra Oakland e Los Angeles, progredendo passo dopo passo, fino al ritorno a regime, con i primi allenamenti individuali ed i primi test senza difesa.

Loading…

Loading…

La prossima stagione, secondo quando trapela dagli Stati Uniti, scatterà solamente a dicembre (quella attuale invece dovrebbe concludersi a fine ottobre) per cui Klay Thompson dovrà attendere ancora a lungo il ritorno ufficiale in campo nella regular season. Ad ogni modo coach Steve Kerr lo potrà rivedere in azione nei mini-camp che saranno concessi alle squadre che non si sono guadagnate l’accesso al finale di campionato di Orlando. “Penso che ci saranno tutti – spiega Steve Kerr – sia Klay che Steph Curry che Draymond Green. La loro presenza non la considero volontaria, per cui sarei sorpreso se qualcuno mi dicesse che non vuole prendere parte a questi mini-camp che dovrebbero svolgersi tra la metà di luglio e il mese di agosto”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse

<!– –>