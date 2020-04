NBA: Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett presenti tra i prossimi giocatori annunciati per la Hall of Fame

Dovrebbero essere annunciati nelle prossime ore i nomi che si aggiungeranno alla mitica Hall of Fame NBA. Tra questi figurano delle vere e proprie leggende che hanno scritto pagine indelebili di storia delle proprie franchigie d’appartenenza come per esempio Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Tim Duncan (San Antonio Spurs) e Kevin Garnett (Boston Celtics e Minnesota Timberwolves). Manca ormai solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nel corso della giornata odierna in America, ma diverse fonti la danno sostanzialmente per certa.

Oltre alle tre stelle citate in precedenza, il quarto nome dovrebbe essere quello di Rudy Tomjanovich, coachdei due titoli degli Houston Rockets negli anni ’90 e dell’oro olimpico di Sydney 2000 per il Team Usa. La cerimonia si terrà a fine agosto, mentre l’annuncio è atteso nelle prossime ore.

Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett will be inducted into the Naismith Basketball @Hoophall Class of 2020, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Formal announcements will be made on Saturday. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2020

Foto: Lapresse