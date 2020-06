NBA, Kyrie Irving non dovrebbe tornare a giocare alla ripresa della stagione

<!– –>

I Brookyln Nets non dovranno fare a meno solo di Kevin Durant alla ripresa della stagione. Secondo quanto riporta l’insider Marc J. Spears di ESPN, infatti, nemmeno Kyrie Irving, l’altra stella del sodalizio di New York, ha in programma di tornare a giocare ad agosto. L’ex Cavs e Celtics aveva subito un infortunio alla spalla a inizio marzo e doveva rimanere ai box per il resto dell’annata. Nemmeno la lunga pausa dovuta alla pandemia gli ha permesso di recuperare al meglio e, dunque, il suo ritorno in campo avverrà solo all’inizio della stagione 2020-2021.

Irving, prima di fermarsi, stava facendo una stagione da 27,4 punti, 5,2 rimbalzi e 6,4 assist con il 48% dal campo, il 39% da tre e il 92% ai liberi. Tuttavia, la sua sola presenza non sarebbe certamente bastata ai Brooklyn Nets per puntare a vincere l’anello. Il sodalizio della Grande Mela, in sostanza, preferisce avere Irving e Durant integri nelle stagioni a venire, piuttosto che accelerare il recupero di entrambi per provare ad averli pronti ora, con il rischio che si facciano male di nuovo e la situazione diventi più grave.

Foto: Lapresse

