NBA: la stagione 2019-2020 tornerà in campo! Larghissima maggioranza nella votazione. Approvate anche le date di Lottery e Draft

Adesso si può dire: la NBA riprenderà dal 31 luglio in avanti. Nella riunione decisiva per dare approvazione al piano di ripresa della lega professionistica americana si è avuta, infatti, una schiacciante maggioranza delle franchigie intenzionate a far ricominciare e concludere la stagione 2019-2020.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski della ESPN e da Shams Charania di The Athletic, nella riunione si è avuto un 29-1 a vantaggio del parere favorevole. Unica franchigia a votare contro i Portland Trail Blazers. Nei giorni scorsi la sua superstar, Damian Lillard, aveva criticato l’eventualità di una mancanza di chance di playoff, cosa che lo avrebbe portato a scegliere se giocare o meno, ma si era espresso successivamente in modo positivo circa i play-in, una delle novità di questa situazione particolare.

La NBA 2019-2020, dunque, ritornerà in campo a Orlando (Disney World) con 22 squadre, per oltre due mesi di pallacanestro in un periodo in cui, di solito, è la WNBA a farla da padrona, vista la sua usuale collocazione temporale estiva.

Sono state inoltre approvate le date per la Draft Lottery e per il vero e proprio Draft NBA: la prima si terrà il 25 agosto, il secondo il 15 ottobre.

