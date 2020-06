NBA, Lamarcus Aldridge non tornerà in campo alla ripresa della stagione

<!– –>

Lamarcus Aldridge, stella dei San Antonio Spurs, non tornerà in campo alla ripresa della stagione NBA che avverrà sul finire di luglio. L’ala grande del sodalizio texano, infatti, si è operato alla spalla destra e, stante quanto riporta l’insider di Yahoo Shams Charania, avrà bisogno di un periodo di stop decisamente lungo, che non gli permetterà di calcare il parquet per un po’.

Una brutta tegola per gli Spurs, i quali sono ancora in ballo per un posto ai playoff, ma devono rimontare ben quattro vittorie ai Memphis Grizzlies che attualmente occupano l’ottava posizione a ovest. L’impresa sembrava già complicata, ma farlo senza avere a disposizione un atleta da 19 punti e 7,4 rimbalzi di media pare decisamente impossibile per la franchigia che fu di Tim Duncan.

Loading…

Loading…

luca.saugo@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse

<!– –>