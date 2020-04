NBA, le classifiche prima della sospensione. Possibili recuperi in estate, tutti gli scenari e le ipotesi

Il Coronavirus ha sconvolto il mondo dello sport e per la prima volta nella sua storia anche la NBA rischia di non finire la sua stagione. Non era mai successo che la miglior lega di pallacanestro non riuscisse a terminare tutte le partite, mentre è accaduto che nel 1994 la MLB non abbia disputato alcun match per lo sciopero dei giocatori e che nel 1919 la NHL non abbia organizzato le finali della Stanley Cup a causa dell’influenza spagnola.

Quasi impossibile pensare ad una NBA prima di giugno, anche se comunicazioni ufficiali dalla lega non sono ancora arrivate, oltre allo stop di 30 giorni deciso dopo il caso di positività del giocatore Rudy Gobert. L’ipotesi più probabile è quella che non vengano terminate le partite rimanenti della stagione regolare (circa il 21% del totale) e che si possa passare dunque direttamente ai Playoff.

Anche sulla formula dei playoff ci sono tantissimi dubbi. Molto difficile che venga deciso di mantenere la struttura classica, con le serie in sette partite che implicano tanti spostamenti. Si dovrebbe optare per una sede unica (Las Vegas favorita) con un torneo diretto tra le migliori otto della Eastern e le migliori otto della Western Conference.

CLASSIFICHE NBA 2019/2020

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee Bucks 53-12

2. Toronto Raptors 46-18

3. Boston Celtics 43-21

4. Miami Heat 41-24

5. Indiana Pacers 39-26

6. Philadelphia 76ers 39-26

7. Brooklyn Nets 30-34

8. Orlando Magic 30-35

9. Washington Wizards 24-40

10. Charlotte Hornets 23-42

11. Chicago Bulls 22-43

12. New York Knicks 21-45

13. Detroit Pistons 20-46

14. Atlanta Hawks 20-47

15. Cleveland Cavaliers 19-46

WESTERN CONFERENCE

1. Los Angeles Lakers 49-14

2. Los Angeles Clippers 44-20

3. Denver Nuggets 43-22

4. Utah Jazz 41-23

5. Oklahoma City Thunder 40-24

6. Houston Rockets 40-24

7. Dallas Mavericks 40-27

8. Memphis Grizzlies 32-33

9. Portland Trail Blazers 29-37

10. New Orleans Pelicans 28-36

11. Sacramento Kings 28-36

12. San Antonio Spurs 27-36

13. Phoenix Suns 26-39

14. Minnesota Timberwolves 19-45

15. Golden State Warriors 15-50

Foto: LaPresse