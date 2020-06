NBA, le date della stagione da qui a fine anno. Playoff, Finals, Draft, Training Camp e stagione 2020-2021

<!– –>

La strada è tracciata. L’NBA, dopo aver trovato la forza di ripartire per completare la stagione 2019-2020, ha iniziato a pianificare le date per tutti i vari momenti “di culto” del suo calendario, da qui sino a fine anno. Un numero denso di eventi, non ancora ufficializzato, ma che sta già facendo ritornare l’appetito ai milioni di fans rimasti a digiuno di partite in questo momento.

Di seguito andiamo a vedere il possibile calendario, che potrebbe essere soggetto a qualche piccola variazione, comprendente la ripartenza, i playoff, le Finals, il draft, il traning camp e il restart per il 2020-2021.

Finestra dedicata alla trade: 22 giugno

Ritorno in campo per la conclusione della regular season: 31 luglio

Torneo “Play-in”: 16-17 agosto

Inizio Playoff: 18 agosto

Draft Lottery: 25 agosto

Semifinali Playoff: 1 settembre

Finali di Conference: 15 settembre

Finals NBA: 30 settembre-12 ottobre

STAGIONE 2020-2021

Draft: 15 ottobre

Free-Agency: 18 ottobre

Training Camp: 10 novembre

Inizio stagione 2020-2021: 1 dicembre

