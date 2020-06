NBA, le squadre avranno a disposizione una finestra di mercato che dovrebbe iniziare il 22 giugno

<!– –>

Stante quanto riportano Adrian Wojnarowski e Bobby Marks, insiders di ESPN, le franchigie NBA, prima di ricominciare la stagione, avranno a disposizione una breve finestra di mercato. Essa dovrebbe andare dal 22 giugno al 1° di luglio. La finestra non riguarderà solo i 22 sodalizi che torneranno a giocare in quel di Orlando, oltretutto, ma tutti e 30 i team che compongono la lega principe della pallacanestro.

Questo per dare modo alle squadre di ultimare i loro roster prima della ripartenza, dato che, quando la stagione riprenderà, nessuna squadra potrà più intervenire sul mercato se non per prendere giocatori che verranno considerati idonei dalla lega. Difficile, tuttavia, vedere grandi movimenti, salvo occasioni irripetibili, dato che è complicato, in questo momento, inserire in grande nome in una squadra rodata. Più facile che molte squadre cerchino di aggiungere qualche pezzo utile alla panchina.

Foto: Lapresse

