NBA, LeBron James: “Vedo tanti giovani ragazzi forti, il futuro della lega è in ottime mani”

Nel giro di due notti LeBron James ha affrontato Ja Morant e Zion Williamson, due dei talenti più cristallini della nuova generazione che promette di prendersi l’NBA in breve tempo. Il Re ha risposto colpo su colpo, rivendicando quel trono che, anche a trentacinque anni, sembra difendere piuttosto bene. Nel post-partita, però, l’ex giocatore dei Cleveland Cavaliers e dei Miami Heat ha speso parole al miele per i talenti in rampa di lancio.

Questa le dichiarazioni di James: “È mio dovere, oltre che il mio lavoro, continuare a trasmettere la passione per il gioco ai ragazzi che vengono dopo di me. Questa è la mia responsabilità unica. Nessuno mi ha detto di farlo, ho solo la sensazione che sia mia responsabilità lasciare la pallacanestro in un posto migliore di quando ci sono arrivato. E quando vedo la classe di ragazzi che sono nella nostra lega in questo momento, come Ja Morant, Zion Williamson, Trae Young, Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell penso che la lega sia in ottime mani. E se sono in grado di trasmettere la mia saggezza, trasmetterla mentre sto giocando o dopo che mi sarò ritirato, sento che questa è la mia missione. Il basket mi ha dato così tanto da quando ho iniziato a giocare e avevo otto anni, quindi la sento come una mia responsabilità”.

Foto: LaPresse