NBA: Luka Doncic potrebbe tornare in campo mercoledì contro i Sacramento Kings

Appare vicino il ritorno in campo di Luka Doncic. La giovane stella dei Dallas Mavericks, al momento con uno stop in corso per infortunio alla caviglia, potrebbe rientrare mercoledì, quando la sua franchigià scenderà in campo per affrontare i Sacramento Kings.

A rivelarlo è Mark Cuban, il proprietario dei Mavericks, che ha parlato al “Ben & Skin Podcast“. Lo sloveno, inoltre, è atteso da un doppio appuntamento nell’All Star Weekend, nel Rising Star Challenge e nell’All Star Game vero e proprio, che aveva già sfiorato lo scorso anno.

Non di solo Doncic, però, ha parlato Cuban, che si è espresso anche in merito al ritiro della maglia di Dirk Nowitzki. La numero 41 del tedesco, tra i più grandi giocatori europei di sempre e mentore dello sloveno nel primo anno di NBA, avverrà nella fase iniziale della prossima stagione.

Foto: LaPresse