NBA: Marcus Smart positivo al coronavirus, contagiati anche due giocatori dei Lakers e tre membri dello staff di Philadelphia

Si aggiorna il bilancio dei contagiati dal coronavirus in NBA. La notte statunitense porta infatti in dote altri sei nuovi casi all’interno della lega cestistica più importante al mondo: si tratta di Marcus Smart (Boston Celtics), di due giocatori dei Los Angeles Lakers (ancora ignoti) e di tre membri dello staff dei Philadelphia 76ers.

L’unica identità confermata al momento è quella di Marcus Smart, guardia dei Boston Celtics. Dopo la notizia che faceva riferimento a un giocatore contagiato all’interno della franchigia del Massachussets, a uscire allo scoperto è stato proprio il ventiseienne nativo di Flower Mound, che ha postato un video su Twitter e ha confermato la propria positività.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020