NBA: ripresa con allenamenti individuali. Quattro squadre al via

Riprendono gli allenamenti anche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle proprie squadre di tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solamente degli allenamenti individuali. Ci saranno delle fasce orarie da rispettare e al massimo potranno esserci quattro giocatori alla volta.

A sfruttare questa opportunità, però, non saranno subito tutte le squadre, ma attualmente solo quattro sono intenzionate a cominciare gli allenamenti individuali: Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets.

Una situazione diversa da squadra a squadra, come dimostrano i Golden State Warriors, che dovranno aspettare il termine del lockdown per la città di San Francisco, che finisce il 31 Maggio.

Sulla possibile ripresa della stagione è intervenuto anche il coach dei Los Angeles Lakers, Frank Vogel. ESPN riporta alcune sue dichiarazioni: “Penso che manchi ancora tanto prima di tornare a giocare. Alcune squadre torneranno ad allenarsi mentre altre no, vediamo come evolverà la situazione la prossima settimana. Abbiamo bisogno di disputare alcune partite. Non so se ci saranno gare di regular season, magari qualche amichevole”.

Foto: LaPresse