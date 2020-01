NBA, Spencer Dinwiddie guida la lista dei giocatori che cambiano numero di maglia in omaggio a Kobe Bryant

Il lunghissimo elenco di omaggi a Kobe Bryant si arricchisce di un nuovo episodio: sono numerosi, infatti, i giocatori che hanno deciso di cambiare numero di maglia proprio per ricordare il cinque volte campione NBA, che nella sua carriera ha indossato prima la 8 e poi la 24, entrambe ritirate dai Los Angeles Lakers.

Il primo ad annunciare la propria decisione è stato Spencer Dinwiddie, cestista di punta dei Brooklyn Nets: il playmaker indossava la maglia numero 8 e ha scelto di cambiarlo per il 26 per rispetto del Mamba. “Tutto nella vita evolve” è la frase con la quale Dinwiddie ha comunicato la notizia sul proprio profilo Twitter.

Secondo quanto riportato dal giornalista statunitense Shams Charania, un altro giocatore che cambierà numero di maglia sarà la guardia dei Magic Terence Ross, che per la stessa ragione abbandonerà l’8 per ritornare al 31 che aveva vestito ai tempi dei Toronto Raptors e nelle prime due stagioni trascorse ad Orlando. Altri cestisti in procinto di lasciare il numero 8 sono il centro dei New Orleans Pelicans Jahlil Okafor (probabile un ritorno al 4), la guardia dei 76ers Zhaire Smith (prenderà il 5) e l’ala dei Los Angeles Clippers Maurice Harkless (scelto l’11).

Differente, invece, il caso della guardia dei Los Angeles Lakers Quinn Cook, che ha deciso di omaggiare Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria-Onore prendendo il 28, la sintesi tra il 2 di Gigi e l’8 di Kobe.

Foto: LaPresse