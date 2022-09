Repubblica – Ndombele, carico per il Torino: può partire titolare.

In vista del match con il Torino, Luciano Spalletti pensa a larghe vedute e può finalmente decidere di dare spazio a chi ha giocato meno minuti in questo avvio di campionato. Tra i profili in lista spunta quello di Ndombele, che ha conquistato la sua fiducia contro i Rangers, segnando anche una rete significativa. Non essendo partito con la Nazionale, il quotidiano quota la sua convocazione dal primo minuto sabato al Maradona.

Fonte foto: Instagram, @ndombele_22.

