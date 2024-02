La Gazzetta dello Sport – Nemmeno Osimhen scuote il Napoli: è una squadra da metà classifica

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle lacune del Napoli, nonostante il rientro di Victor Osimhen. Neanche il nigeriano riesce a scuotere la squadra, confermandola da metà classifica, “incapace di guardarsi lo scudetto sul petto per timore di non esserne più all’altezza”.

“Le scintille che si sono intraviste negli ultimi 20’ contro il Barça non si tramutano in fuoco, spente dal vento sardo e dall’aggressività del Cagliari. L’unica differenza con il recente passato è la presenza realizzativa di Osimhen. Il possesso del Napoli è ancora vischioso, le uscite dal basso non sono mai limpide, nonostante l’inserimento a centrocampo del ripescato Zielinski che dovrebbe aggiungere qualità”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori: “Cattiveria? L’abbiamo messa tutti! Mancato un pizzico di volontà”

Calzona: “Il problema è mentale, la condizione fisica c’è. Recrimino la gestione del match”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Paolo Bonolis vuole tornare in Rai, ma l’ex moglie Sonia Bruganelli non è d’accordo. Ecco perché