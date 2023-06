Corriere dello Sport – Newcastle beffa lo United: assalto a Kim dopo incontro segreto.

Il futuro di Kim sembrerebbe essere lontano dalla città partenopea. Intanto, dopo la avances del Manchester United, a fare capolino sono i dirigenti del Newcastle, che in segreto avrebbero incontrato i manager del coreano. L’incontro sarebbe avvenuto a St. Jame’s Park, in occasione delle ultime partite di campionato. Dunque a maggio, poche settimane fa. La società inglese, avrebbe dichiarato apertamente di essere pronta a pagare la clausola e a garantire un super ingaggio per il difensore. Inoltre, proprio come lo United, il Newcastle sarà impegnato in Champions League, altro aspetto rilevante.

