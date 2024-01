La Gazzetta dello Sport – Ngonge e Traorè sbarcano in Arabia: pronti per la finale

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla richiesta imminente di Walter Mazzarri. Il tecnico, dopo l’acquisto da parte del Napoli di Cyril Ngonge e Hamed Traorè, ha chiesto loro di raggiungere i compagni di squadra a Riyad. Tra le altre cose, uno dei due potrebbe già debuttare da titolare contro l’Inter di Inzaghi per disputare la finale di Supercoppa Italiana:

“Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se l’ex Sassuolo e Bournemouth potrebbe finire semplicemente in panchina nella finale contro l’Inter di lunedì, l’arrivo dell’ex Verona è ancora più strategico in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare a Raid”.

Fonte foto in evidenza — (da Club Brugge) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024