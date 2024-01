Corriere dello Sport – Ngonge, rilancio nella notte del Napoli: 18mln più bonus

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Ngonge. Decisivo il rilancio nella notte di De Laurentiis per portarlo in azzurro. Anche per Cyril le visite mediche sono dietro l’angolo: “Mentre Traore faceva le visite, Adl confezionava un altro colpo. Ritagliando la sagoma del secondo protagonista del giorno: Cyril Ngonge, altro ventitreenne terribile, ala destra belga con i baffi e i fiocchi per quel che ha fatto vedere con il Verona (6 gol e 2 assist in 19 partite)”.

Nonostante il pressing di Fiorentina e Real Sociedad, ADL è riuscito ad acciuffare il giocatore strappandolo ai concorrenti in una notte. Lunedì a Riyad con un maxi rilancio da 18 milioni più bonus. Presto le visite mediche anche per lui, poiché la trattativa sarà conclusa a breve, bisogna limare e poi imbastire, ma è quasi fatta.

Fonte foto in evidenza — (da Club Brugge) Flickr.com —

