Corriere di Bologna – Ngonge vicino al Bologna? Per Italiano solo un’alternativa

L’edizione del quotidiano, in edicola oggi, ha posto l’attenzione su Cyril Ngonge. Il giocatore sarebbe stato accostato al Bologna, ma secondo le varie indiscrezioni, rappresenterebbe solo un’alternativa per l’allenatore. “Vanno registrate le voci sui sondaggi del Bologna per due esterni offensivi già cercati in passato come Facundo Pellistri del Manchester United e Cyril Ngonge, ora al Napoli. Anomalo, visto quanto i rossoblù siano coperti nel ruolo. Possibile che si trattasse di contatti esplorativi in caso di partenze a sorpresa”.

