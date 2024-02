Ngonge: “Non posso gioire per questo gol, dobbiamo vincere”

Le parole di Cyril Ngonge, dopo il gol pareggio contro il Genoa

Che sensazioni hai a caldo? “Adesso non poso gioire di questo goal, non posso essere contento perché il risultato alla fine non è stato buono. Dobbiamo vincere in casa e non solo. Non posso esultare per la prestazione di oggi. La prestazione di oggi conferma che dobbiamo fare un passo in più.

Cosa sta mancando? “L’unica cosa che posso dire io è che lavoriamo duramente in allenamento, quindi l’impegno non manca. Lo sappiamo che dopo lo scudetto è sempre difficile rifare la stessa cosa dell’anno scorso. Stiamo lavorando tanto anche con l’allenatore e quindi io sono sicuro che chei punti arriveranno. Mercoledì abbiamo un’altra occasione in Champions, quindi adesso dobbiamo analizzare questa partita e fare direttamente un focus per mercoledì per per fare meglio.

Credete ancora la qualificazione la prossima Champions League o questo pareggio cambia qualcosa in negativo? È stato anche un messaggio per il vostro allenatore, siete ancora con lui? “Certo, certo tutta la squadra è con lui al 100%, su questo non c’è dubbio. Non le voglio sentire queste cose, siamo insieme e lavoriamo sempre meglio”.

