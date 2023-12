Ceccarini su rinnovo Zielinski: “Il calciatore ha dato dei segnali, vi dico le intenzioni del Napoli”

Ceccarini sul rinnovo di Zielinski

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma rilasciando alcune notizie riguardo la situazione rinnovo di Zielinski. Queste le sue parole:

Ceccarini:

“Zielinski? In estate aveva l’opportunità di andare a giocare in Arabia. L’ambiente Napoli gli piace, ma non vuol dire resterà. So che Meluso ha la questione molto a cuore e sta lavorando per il rinnovo. Se non si dovesse fare, c’è l’interessamento dell’Inter. Il rinnovo di un anno non credo sia l’ideale sul quale il Napoli potrebbe puntare. Il Napoli ci tiene tanto a trattenerlo”.

