Nicola Balestri, Ballo dei Lunapop, sarà di nuovo papà: “Il regalo più bello per il mio compleanno”

Nicola Balestri, meglio conosciuto come Ballo, il bassista dei Lunapop e tuttora bassista di Cesare Cremonini oltre che compositore, sarà di nuovo papà. La notizia è stata rivelata proprio dall’artista in queste ore, pubblicando la foto di un’ecografia nella quale si vede chiaramente il profilo della creatura che la sua compagna, Erika, porta in grembo. A distanza di due anni dal primo fiocco rosa, ecco che la famiglia Balestri-Moltrer diventa ancora più grande e accoglierà molto presto un nuovo componente.

L’annuncio su Instagram

Proprio nel giorno del suo compleanno il bassista decide di condividere questa splendida notizia con i fan. Nato il 20 giugno 1982, Nicola Balestri compie oggi 38 anni, e in questo giorno speciale non poteva esserci un regalo altrettanto significativo. È lui stesso a scriverlo a corredo del tenero post che ha pubblicato su Instagram, dove si legge: “La vita è il dono più prezioso che potessi ricevere per il mio compleanno”. Il cuoricino azzurro accanto alla frase potrebbe far pensare che si tratti stavolta di un maschietto, dopo l’arrivo di Camilla il 27 novembre 2018, ma non si hanno notizie certe in merito. Insomma, una bella notizia per il giovane compositore che ormai ha messo su una bellissima famiglia accanto alla sua Erika, ma sul suo conto sono davvero poche le notizie che trapelano.

Chi è Erika Moltrer

La giovane Erika Moltrer è la compagna di Nicola Balestri. I due stanno insieme ormai da diversi anni, ma non sono mai stati particolarmente avvezzi alla vita mondana, nonostante il lavoro come bassista di Cremonini spinga il suo compagno a seguirlo anche durante i tour. Erika ha studiato per diventare ostetrica, diventandolo effettivamente nel 2006. Ha poi iniziato a lavorare in ospedale, specializzandosi poi nella ginnastica per le gestanti in acqua e estendendo gli esercizi anche ai neonati di 1-2 mesi, oltre che alle loro mamme.