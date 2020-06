Nicola Vivarelli a Torino, dove vive Gemma Galgani: si frequentano lontano da Uomini e Donne?

L’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne si è conclusa senza aggiornamenti a proposito della relazione tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Ma a chiarire che i due potrebbero starsi frequentando nonostante la pausa estiva del programma è un post pubblicato su Instagram dal giovane corteggiatore. Nicola si è geolocalizzato a Torino, città in cui vive Gemma. La dama del trono over non compare nelle foto pubblicate dal 26enne Sirius – che sembra essere in compagnia di alcuni amici – ma il fatto che tra tutte le città possibili Nicola sia proprio a Torino, e l’incontro a Roma di qualche giorno fa, lasciano ben sperare a proposito della possibilità che i due continuino a coltivare la simpatia nata in trasmissione.

in foto: Nicola Vivarelli a Torino

Uomini e Donne finito con il confronto tra Gemma e Nicola

L’ultima puntata del trono over andata in onda prima di lasciare il posto alle scelte di Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi si è conclusa con un confronto non completamente sereno tra Gemma e Nicola. I due hanno raccontato versioni differenti del loro incontro in hotel. Tina Cipollari ha accusato il giovane corteggiatore di essere falso per non avere baciato la Galgani approfittando del fatto che fossero soli per la prima volta dal momento in cui si sono conosciuti. Ma Sirius ha chiesto di essere lasciato in pace e che siano rispettati i suoi tempi.

Uomini e Donne in pausa estiva

Per avere aggiornamenti a proposito della relazione tra Gemma e Nicola bisognerà attendere qualche mese, a meno di un fortunato colpo di scena. Non è da scartare completamente la possibilità che i due partecipino a Temptation Island ma per farlo dovrebbero diventare una coppia a tutti gli effetti. Al momento non lo sono, si stanno soltanto conoscendo meglio. Nicola, però, ha ripreso ad aggiornare il suo profilo Instagram, pubblicando contenuti inediti sulla sua vita privata. È probabile che aggiornerà gli spettatori del dating show attraverso i suoi canali social in attesa di tornare a Uomini e Donne a settembre.